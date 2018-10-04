ميريام فارس تحقق أمنية لإحدى معجباتها.. تعرف على التفاصيل

لبت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس،​ طلب إحدى المعجبات عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة منها أن توجه معايدة لصديقتها التي تحبها كثيراً.

وكتبت المعجبة على صفحة الفنانة ميريام قائلة:"ميريام حياتي أتمنى أن تمنحيني دقيقة من وقتك الثمين لتوجهي معايدة لصديقتي موزا التي حضرت بعيدا من دبي الى رأس الخيمة بهدف رؤيتك إنها حقا مجنونة بك وأعرف أنك ان وجهت لها معايدة ستكون أسعد وحدة".

وبدورها ردت ميريام فارس على التعليق وقالت: "عيد ميلاد سعيد والله لا يحرمكم من بعض".