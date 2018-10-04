336 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية للأسواق العربية والأوروبية



وقد بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة 3 و8 ملايين دولار لكمية قدرها 5385 طنا في حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة 6 و219 مليون دولار لكمية قدرها 1255290 طنا والمحاصيل الحقلية 2 و108 ملايين دولار لكمية قدرها 279729 طنان والنباتات الطبيعية والعطرية 66865 دولار لكمية قدرها 163 طنا.



ومن جهته أضاف الدكتور فتحي محروس، مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، أن إجمالي قيمة ما تم تصديره خلال شهر سبتمبر الماضي فقط بلغ 8 و7 ملايين دولار لكمية قدرها 1502 طن وقد شملت أصناف من الفول السوداني والسمسم وفراولة مجمدة ومعجون طماطم وملوخية مجمدة وخضروات مجمدة وعنب طازج وعصير برتقال وشرائح مانجو ولب جوافة وحناء ناعمة وشمر، وتم تصديرها إلى دول كل من تركيا والاتحاد الأوروبي وكرواتيا وفلسطين ولبنان وألمانيا والأردن.



أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ان اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال التسعة أشهر الماضية اعتبارا من أول يناير إلى نهاية شهر سبتمبر الماضى قد بلغ 2 و336 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 1540568 طنا.