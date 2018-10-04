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مايكروسوفت تطلق سماعتها "Surface Headphones" مع مزايا جديدة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
مايكروسوفت تطلق سماعتها Surface Headphones مع مزايا جديدة
Surface Headphones
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جميع مؤتمرات مايكروسوفت التي تخص أجهزة السيرفس غالباً ما تفاجئ به الجميع بمنتج لم يرد ابدا ضمن التسريبات، وكان مايكروسوفت تعمل بالخفاء، وأقرب مثال على ذلك سيرفس بوك الذي كشفت عنه الشركة قبل نحو عامين تقريبًا.

بالأمس فاجئت الشركة أيضًا الصحفيين ضمن مؤتمرها الذي عقد في نيويورك عن سماعات "Surface Headphones" والتي قالت عنها مايكروسوفت بأنها تطورت منذ فترة طويلة، وأبرز مزايا هذه السماعة مقاومتها للضوضاء.

أما فيما يخص المزايا الرئيسية فيها تأتي سماعة سيرفس بالرمادي الفاتح فقط، وتدعم بشكل كامل المساعد الصوتي كورتانا الخاص بشكرة مايكروسوفت، وتوفر بيئة عمل للمستخدم لمدة 15 ساعة بفضل البطارية القوية المتوفرة ضمنيا في السماعة عند البلوتوث، كما توفر بيئة عمل لمدة 50 ساعة في حالة استخدمها ضمن منفذ 3.5 ملم.

السماعة ستتوفر بسعر 350 دولار، ويمكن تسجيل إيميلك لإبلاغك في حال توفرها للحجز المسبق من خلال النقر هنا.
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