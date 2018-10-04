أبرزها "مقتل الأبن الأصغر للبغدادي في غارة جوية على سوريا".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ خطوات إضافة المواليد على البطاقات التموينية وأخر موعد للتقديم، وبريطانيا تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية.

خطوات إضافة المواليد على البطاقات التموينية وأخر موعد للتقديم

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين سرعة إضافة المواليد الجدد من أجل الاستفادة من الدعم، من خلال التوجه لمكاتب التموين، أو التسجيل من خلال موقع دعم مصر.

يأتي ذلك في ظل مجهودات الدولة لتقديم وتوفير سبل المساعدة للمواطنين تحرص كل الحرص لحصول كل اسرة على الدعم التمويني.

ومدت الوزارة موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، وجاء القرار لإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

ولإضافة المواليد الجدد يمكن الدخول عبر رابط موقع دعم مصر الرسمي.

1- ثم يجب إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بك، ثم تحديد المحافظة التابع لها ثم كتابة الأرقام بشكل صحيح بالخانة أمامك.

2- ثم عليك تحديد الأفراد المقيدين في البطاقة وإضافة الرقم القومي الخاص بكل مقيد.

3- ثم الضغط على أيقونة تحديث البيانات.

4- ثم سيتم نقلك مباشرة لصفحة أخري لاستكمال إدخال البيانات .

5- عليك إدخال رقم المحمول بالخانة الخاصة به.

6- بجانب إدخال الرقم الأرضي وكذلك البريد الإلكتروني.

بريطانيا تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية

اتّهم وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشنّ هجمات إلكترونية ضدّ مؤسّسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام في العالم.

وقال هانت في بيان اليوم الخميس: "رسالتنا واضحة. بالتعاون مع حلفائنا، سنكشف ونردّ على محاولات أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تقويض الاستقرار الدولي".

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن زعم المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني تمكنه من تحديد أنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تقف وراء العديد من الهجمات، التي حصلت في كل أنحاء العالم من جانب مهاجمين إلكترونيين معروفين.

وأشار بيان الخارجية إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية التي شُنّت بشكل "عشوائي وغير قانوني" و"أثّرت على مواطنين في العديد من الدول، بما في ذلك روسيا، كلّفت الاقتصادات الوطنية" ملايين دولارات.

ومن بين الهجمات الإلكترونية، التي يزعم المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، تحديدها الهجوم الذي طال الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الأمريكيّة عام 2016.

وتشمل الهجمات أيضًا تسريبات وثائق سرّية ناتجة عن اختراق قاعدة بيانات الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات، والهجوم الإلكتروني الذي طال مطار أوديسا في أوكرانيا.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية إنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية ترتبط بمجموعات قرصنة معروفة وغالبا ما تقدم على أنها مقربة من السلطات الروسيّة، بينها: "فانسي بير"، و"ساندوورم"، و"سترونتيوم"، و"آي بي تي 28"، و"سايبر كاليفيت"، و"سوفايسي" و"بلاك إينرجي آكتورز".

مقتل الابن الأصغر لـ"البغدادي" في غارة جوية روسية على سوريا

قتل الابن الأصغر لأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة جوية روسية على سوريا تعود إلى يوم 22 سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها، عن القائد العسكري العراقى جبار المعمورى قوله، إن الابن الأصغر للبغدادي لقى حتفه فى مخبئه خلال الغارة الروسية، دون أن يعطي أى تفاصيل حول اسمه أو سنه.

وتأتي هذه المعلومات بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر لزعيم التنظيم الإرهابي فى القتال ضمن صفوف إرهابيى داعش فى سوريا.

وفى يوليو الماضى، لقى حذيفة البدرى، ابن زعيم داعش أبو بكر البغدادى، حتفه خلال القتال ضد قوات النظام والقوات الروسية بمحطة للكهرباء فى حمص بسوريا.

البنك الدولي: تحسن نشاط الاقتصاد المصري.. وتوقعات بارتفاع النمو إلى 5.8% بحلول 2020

رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% في العام المالي الحالي 2018/2019، مدعوما بزيادة الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة، وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي.

وأوضح البنك، في نسخة أكتوبر 2018 من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تحسن نشاط الاقتصاد المصري يأتي مستفيدا من استمرار زخم الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.3% في نهاية العام المالي 2017/2018 مقابل 4.2% في العام السابق.

وأكد البنك الدولي، توقعاته بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019/2020، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحسن تدريجي في الصادرات النفطية وغير النفطية وإيرادات قناة السويس، وكذلك استمرار انتعاش قطاعي السياحة والغاز.

وأشار التقرير، الذي أطلق من واشنطن، عبر سكايب مع مقر البنك بالقاهرة، إلى أن إجراءات خفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، وزيادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تقليص العجز الكلي للموازنة بأكثر من نقطة مئوية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/2018.

وحول توقعات معدل التضخم، خفض البنك الدولي تقديراته لمؤشر التضخم خلال العام المالي 2017/2018 من 22.1% إلى 21.6%، فيما توقع أن يسجل التضخم خلال العام المالي الحالي 2018/2019 نحو 14.5%، ليواصل التراجع إلى 12.5% في 2019/2020.

وتوقع التقرير أن تسجل نسبة مشاركة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إجمالي الناتج المحلي نحو 3.5% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، مرتفعة من 3.2% خلال 2017/2018.

ولفت التقرير إلى تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2017/2018 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام نزولا من 5% قبل ذلك بعام، بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن ميزان الخدمات، وتراجع عجز الميزان التجاري.

وحسب توقعات البنك الدولي، سيتقلص عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2019 بعد أن سجل 3.2% في 2017/2018.

ووفقا للتقرير تتراجع نسبة الدين العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 103.2% في العام المالي 2017/2018، ما يتسق مع تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 0.1% لأول مرة منذ عشر سنوات، مع استمرار التراجع خلال العام المالي الحالي 2018/2019 إلى 99.6% من إجمالي الناتج المحلي، على أن تصل نسبة الدين العام إلى 93.6% في 2019/2020.

وتوقع البنك أيضا أن يسجل معدل الفقر وفقا لخط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم انخفاضا طفيفا إلى 15.3% في 2019 من المستوى الذي يقدر أنه بلغ 15.6% في 2017، بما يتسق مع الصورة الكلية لنمو الاستهلاك الخاص.

وحول أزمة الأسواق الناشئة، شدد البنك الدولي على ضرورة الحفاظ على إطار سليم لسياسات الاقتصاد الكلي، مع العمل على تسجيل معدلات نمو يقودها القطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص وتسهيل الحصول على المستلزمات الرئيسية مثل الأرض والعمالة المدربة، والعمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال.

وحذر التقرير من ارتفاع وتيرة النمو السكاني عن 2.3% سنويا منذ 2011، الأمر الذي قد يشكل مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، وكذلك وصول معدل البطالة بين الشباب إلى نحو 9% وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة.

وأشاد البنك بتسارع وتيرة النمو في مصر مع استمرار الإجراءات الطموحة مثل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم لضبط أوضاع المالية العامة، وبتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر تلك الإجراءات على الفئات الأكثر تضررا.