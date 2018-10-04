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الكشف على 534 في قافلة طبية بشرية بقرية الكلح الغربي بمركز نجع حمادي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
الكشف على 534 في قافلة طبية بشرية بقرية الكلح الغربي بمركز نجع حمادي
الكشف
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بسام عبدالحميد
 
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية، تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقرية الكلح الغربي بمركز نجع حمادي.

وصرح الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن هذه القافلة تأتي في إطار القوافل المتنوعة التي تقوم بها الجامعة لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن القافلة شارك فيها أطباء من كلية الطب والصيدلة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد 534 حالة وجاءت الحالات كالتالي الباطنة 103 حالات والرمد 139 حالة والعظام 109 حالات والنساء والتوليد 5 حالات والأطفال 143 حالة والجلدية 35 حالة.
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