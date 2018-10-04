محافظ القليوبية: مبادرة "100 مليون صحة" فرصة ذهبية للمصريين



وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن هناك 2 مليون شخص يعملون على أرض القليوبية في المناطق الصناعية، ويأنون من محافظات أخرى، منوهًا بأنه وضع خطة سريعة لتشغيل المستشفيات المتعطلة وإدخالها إلى الخدمة.



وعن مبادرة 100 مليون صحة، عقب محافظ القليوبية، أنها فرصة ذهبية للمواطن المصري للكشف والاطمئنا على صحته، وعلاج فيروس سي والذي يمثل خطر على أكباد المصريين.



قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إن تعداد المحافظة يصل إلى 5 مليون نسمة، حيث تعد القليوبية من المحافظات التي يقع عليها عبأ ثقيل فيما يتعلق بالمنظومة الصحية.