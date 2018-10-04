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هكذا علق إدوارد على "قُبلة" أحمد الفيشاوي لزوجته بمهرجان الجونة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
هكذا علق إدوارد على قُبلة أحمد الفيشاوي لزوجته بمهرجان الجونة
ادوارد
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الفجر الفني
 

علق الفنان إدوارد، على ظهور النجم أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته، وما فعله على السجادة الحمراء.

وجاء ذلك خلال فقرته في برنامج "القاهرة اليوم" حيث تحدث إدوارد عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي وقال إن الفنانات يظهرن بإطلالات متنوعة ويلفتن النظر إليهن كثيرا، وأن بعضهن يرتدي فساتين يصل سعرها إلى نصف مليون جنيه.

وقال إدوارد، إن الفيشاوي دائما مثير للجدل وما أن يظهر يتحدث عنه الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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