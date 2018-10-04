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رينو تكشف عن سيارتها "EZ Ultimo" الاختبارية في معرض باريس

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
رينو تكشف عن سيارتها EZ Ultimo الاختبارية في معرض باريس
رينو EZ Ultimo
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كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها EZ Ultimo الاختبارية خلال مشاركتها في فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، والذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الفترة من 2 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وتهدف شركة رينو من خلال السيارة الاختبارية الجديدة إلى توضيح رؤيتها للسيارات المستقبلية، التي تأتي بدون مقود مع الكثير من جوانب الفخامة والترف، ويبلغ طول سيارة المعرض 5.70 م وبعرض 2.20 م، وبالتالي فإنها تصلح كسيارة مكوكية فاخرة لشركات الطيران والفنادق الراقية، فضلا عن التنقل داخل المدن اعتمادا على الطاقة الكهربائية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسيارة رينو الاختبارية على نظام توجيه لجميع العجلات، لكي تتمتع السيارة بالرشاقة والحيوية المطلوبة أثناء الحركة، فضلا عن تقنية الحث الكهربائي من أجل إعادة شحن البطاريات بسهولة وبشكل أوتوماتيكي.

وبينما تتولى الأنظمة الإلكترونية قيادة السيارة ينعم الركاب بالاسترخاء على المقاعد المريحة، ولا تقتصر تكسية السيارة EZ Ultimo الاختبارية على الجلود والأخشاب فحسب، بل إنها تشتمل بعض العناصر الزخرفية من الرخام، وتعمل النوافذ الجانبية الممتدة على حجب رؤية المتطفلين لداخل السيارة، وتزداد شفافية الزجاج تبعا لشدة سقوط الضوء، وبالتالي فإنها تضمن مشاهدة مثيرة من الداخل لما يدور في خارج السيارة.
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