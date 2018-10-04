رينو تكشف عن سيارتها "EZ Ultimo" الاختبارية في معرض باريس

كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها EZ Ultimo الاختبارية خلال مشاركتها في فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، والذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الفترة من 2 إلى 14 أكتوبر الجاري.





وتهدف شركة رينو من خلال السيارة الاختبارية الجديدة إلى توضيح رؤيتها للسيارات المستقبلية، التي تأتي بدون مقود مع الكثير من جوانب الفخامة والترف، ويبلغ طول سيارة المعرض 5.70 م وبعرض 2.20 م، وبالتالي فإنها تصلح كسيارة مكوكية فاخرة لشركات الطيران والفنادق الراقية، فضلا عن التنقل داخل المدن اعتمادا على الطاقة الكهربائية.





وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسيارة رينو الاختبارية على نظام توجيه لجميع العجلات، لكي تتمتع السيارة بالرشاقة والحيوية المطلوبة أثناء الحركة، فضلا عن تقنية الحث الكهربائي من أجل إعادة شحن البطاريات بسهولة وبشكل أوتوماتيكي.



