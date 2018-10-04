سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 4-10-2018 في قنا

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.75 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.



