ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. شبيه ترامب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
شاهد.. شبيه ترامب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
شبيه ترامب
طباعة
وكالات
 

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد المتاجر.

 

شبيه ترامب الذي ظهر في مقطع فيديو قصير وهو يرتدي قبعة عليها شعار البحرية الأمريكية واقفا في متجر، وقد تدلى بطنه بشكل بارز.

 

يقف وكأنه يتفحص أحد الأغراض رغبة بشرائه، إلا أن الفيديو نال شهرة كبير نظرا للتشابه الكبير الذي يربطه بالرئيس الأمريكي في موقف قل حدوثه.

 

 ولم يتم تحديد المكان الذي تم فيه تصوير الفيديو.


المزيد عن: مواقع التواصل الاجتماعي متجر شبيه ترامب ترامب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 11:10:53 AM