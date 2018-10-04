شاهد.. شبيه ترامب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد المتاجر.

شبيه ترامب الذي ظهر في مقطع فيديو قصير وهو يرتدي قبعة عليها شعار البحرية الأمريكية واقفا في متجر، وقد تدلى بطنه بشكل بارز.

يقف وكأنه يتفحص أحد الأغراض رغبة بشرائه، إلا أن الفيديو نال شهرة كبير نظرا للتشابه الكبير الذي يربطه بالرئيس الأمريكي في موقف قل حدوثه.

ولم يتم تحديد المكان الذي تم فيه تصوير الفيديو.



