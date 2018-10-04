وزير الكهرباء: "عايزين لو حصل انقطاع في التيار يرجع في 5 دقائق"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم توقيع عقود مع مكتبين استشاريين لإعداد المستندات الخاصة بطرح 5 مراكز تحكم، مركزين في شركة شمال القاهرة، ومركزين في شركة جنوب القاهرة، بالإضافة لمركز تابع لشركة في الإسكندرية.





وأشار "شاكر"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن استراتيجية الوزارة لا تقوم فقط على إتاحة الكهرباء، ولكن أن تكون الخدمة مقدمة للمواطن بجودة عالية، منوهًا بأن هناك خطة لإضافة 17 مركز توزيع كهرباء.



