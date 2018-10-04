ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الكهرباء: "عايزين لو حصل انقطاع في التيار يرجع في 5 دقائق"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
وزير الكهرباء: عايزين لو حصل انقطاع في التيار يرجع في 5 دقائق
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم توقيع عقود مع مكتبين استشاريين لإعداد المستندات الخاصة بطرح 5 مراكز تحكم، مركزين في شركة شمال القاهرة، ومركزين في شركة جنوب القاهرة، بالإضافة لمركز تابع لشركة في الإسكندرية.

وأشار "شاكر"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن استراتيجية الوزارة لا تقوم فقط على إتاحة الكهرباء، ولكن أن تكون الخدمة مقدمة للمواطن بجودة عالية، منوهًا بأن هناك خطة لإضافة 17 مركز توزيع كهرباء.

ولفت إلى أنهم يعملون حاليًا على رفع كفاءة الشبكات الكهربائية، معقبا: "عايزين لو حصل عطل أو انقطاع في التيار الكهربائي يتم إصلاحه خلال 5 دقائق على الأكثر".
المزيد عن: وزير الكهرباء جنوب القاهره تيار الاستشاري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 11:10:05 AM