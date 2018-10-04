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أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-10-2018 في محافظة قنا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-10-2018 في محافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الخميس، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 9 جنيهات، البطاطس 10 جنيهات، البصل 53 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.
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