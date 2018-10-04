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التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)
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إسلام علي وسمر السيد
 
تحفظت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة المرافق والرقابة التموينية والصحية وشرطة المسطحات المائية والبيئية، على كمية كبيرة من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لإعدامها.


جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها المديرية، حيث تم المرور على 160 محل جزارة ومطعم وثلاجة حفظ لحوم ومحل بيع دواجن، بالإضافة إلى شادر بيع لحوم وسوبر ماركت، وتحرير 16 محضر مخالفة، وضبط 673 كيلو لحوم ولحوم مجمدة ومصنعة ودواجن وأسماك، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجارٍ إعدام المضبوطات بمعرفة لجنة مختصة من الطب البيطري.
التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)
التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)
التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)
التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)
التحفظ على 673 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية (صور)
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