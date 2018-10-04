أفضل الطرق لحساب فترة الحمل

هناك أكثر من طريقة لحساب فترة الحمل، وتحديد يوم الولادة المتوقع، وذلك عن طريق الآتي:





الطريقة الأولى:

إذا كانت المرأة غير متذكرة لموعد أول يوم في آخر دورة شهرية لها، أو إذا كانت تلك المرأة الدورة الشهرية ليست منتظمة لديها، وهذه الطريقة تتم من خلال مراجعة الطبيب، وعمل فحص الموجات فوق الصوتية في العيادة، ويقوم الطبيب بقياس حجم الجنين في الرحم من بداية مرحلة تكوّن الجنين في كيس الحمل، وبذلك يستطيع الطبيب أن يحدد تاريخ الحمل وعمر الجنين، ومن ثم يتم حساب موعد الولادة للمرأة، وكلما كان هذا الفحص مبكرًا، تم تحديد تاريخ الحمل بدقة أكثر وأفضل، وبالتالي يتم تحديد تاريخ الحمل وموعد الولادة بدقة.





الطريقة الثانية:

يتم حساب تاريخ الحمل عن طريق حساب تاريخ أول يوم لآخر عملية طمث عند المرأة ويضاف إليها (280) يومًا = موعد الولادة الدقيق المتوقع، ويكون بالشكل التالي: يتم حساب تاريخ الحمل وموعد الولادة عن طريق إضافة 9 أشهر فوق الشهر الذي حدثت فيه آخر دورة شهرية، وسبعة أيام إلى آخر يوم في الدورة الشهرية للمرأة الحامل، ومثال على ذلك أنه إذا كان تاريخ أول يوم في آخر دورة شهرية للمرأة هو اليوم 3/2/2018 فسيكون تاريخ موعد الولادة هو 10/11/2018، وهكذا.





وطريقة أخرى: