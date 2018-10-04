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واس – السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:26 ص
واس – السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تقدم وكالة واس كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق أطراد التقدم والازدهار.

المصدر:- وكالة واس

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