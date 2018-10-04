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الكويت والإمارات والسعودية يوقعون اتفاقًا لدعم البحرين بـ10 مليارات دولار

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
الكويت والإمارات والسعودية يوقعون اتفاقًا لدعم البحرين بـ10 مليارات دولار
البحرين - أرشيفية
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وكالات
 

 كشف مصدر ديبلوماسي خليجي أن "قرارًا خليجيًا على أعلى المستويات اتخذ لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في مملكة البحرين".

 

وأوضح المصدر لصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن "الجهات المختصة وضعت اللمسات النهائية على الخطوات المرتقبة لبرنامج دعم البحرين بعد انتهاء الفريق الفني المشترك بين الامارات، والسعودية، والكويت من إعداد تقريره في هذا الخصوص بالتنسيق مع صندوق النقد العربي".

 

وأضاف المصدر أن وزراء مالية الدول الثلاث سيزورون البحرين بعد الأردن، لتوقيع اتفاق لدعم المركز المالي للبحرين بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

المزيد عن: دعم البحرين الكويت السعودية البحرين الامارات 10 مليارات دولار
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