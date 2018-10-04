اليوم.. إعلان قرعة دور الـ16 لكأس مصر

تقام اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بمقر اتحاد الكرة.





ويشارك في دور الـ32 من كأس مصر فرق الدورى الممتاز، بجانب 14 فريق تأهلوا من دورى القسم الثانى.





ومن المنتظر أن يعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، عن مواعيد دور الـ32 لكأس مصر ومواعيد الأدوار الأخرى خلال القرعة.





وكشف عامر حسين، فى وقت سابق أن قرعة كأس مصر ستشهد ابعاد الأهلى عن الزمالك فى الأدوار التمهيدية، مؤكدا أن الفريقين فى حال الفوز سيتقابلان فقط فى المباراة النهائية لكأس مصر.



