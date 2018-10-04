رسميا.. إل جي تعلن عن هاتفها "V40 ThinQ" الجديد بخمس كاميرات

أعلنت إل جي اليوم عن هاتفها الرائد V40 ThinQ ويأتي الهاتف بتصميم زجاجي وخمس كاميرات حيث يتواجد أثنين في الجهة الأمامية وثلاثة في الجهة الخلفية.





هاتف V40 ThinQ يأتي بشاشة OLED فيها نوتش بقياس 6.4 بوصة وبدقة 3120x1440 ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 ودعم تقنية HDR10 ومعالج Snapdragon 845 ورامات بحجم 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت ودعم تركيب بطاقات microSD تصل إلى 2 تيرا بايت.





يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.5 وحجم بيكسلات 1.4 ميكرون وتقنية OIS والثانية بدقة 16 ميجابيكسل واسعة الزاوية 107 درجة بفتحة عدسة f/1.9 والثالثة بدقة 12 ميجابيكسل للتقريب البصري 2x وبفتحة عدسة f/2.4.





من مميزات الكاميرا وضعية Triple Shot والتي بمجرد تفعيلها والضغط على زرار التصوير سيقوم الهاتف تلقائياً بإلتقاط صورة بكل كاميرا أي واحدة عادية والثانية بزاوية واسعة والثالثة بتقريب بصري 2x وسيقوم بعمل حفظ للثلاث صور بحيث تستطيع الإختيار منهم ما تشاء وأيضاً سيقوم بعمل صورة متحركة تجمع الثلاث صور سوياً.





أيضاً من مميزات الكاميرا هي إمكانية إستعراض الصورة من كل كاميرا بشكل مباشر قبل إلتقاطها وكذلك تتواجد وضعية Cine Shot التي تسمح لك بإلتقاط مقاطع Cinemagraphs.





يأتي الهاتف بكاميرتين في الجهة الأمامية الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 والثانية بدقة 5 ميجابيكسل واسعة الزاوية 90 درجة وبفتحة عدسة f/2.2.





الهاتف يأتي ببطارية بقوة 3300 ميلي أمبير مع منفذ USB Type C ودعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0 ودعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع ويأتي بقارئ للبصمة في الجهة الخلفية أسفل الكاميرات ومنفذ 3.5 ملم لتركيب سماعات الأذن.





الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ويدعم بلوتوث 5.0 ويتواجد زرار به مخصص لتفعيل المساعد الصوتي Google Assistant ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 8.1 أوريو.



