فيسبوك تعمل على نسخ ميزة "Snap Map" إلى تطبيقها

قبل نحو 3 أعوام، قامت فيسبوك بتحديث تطبيقها لإضافة ميزة Nearby Friends أو الأصدقاء القريبين إلى تطبيقها، الأمر الذي من شأنه إيصال الأصدقاء معًا من خلال الخرائط وهو ما من شأنه كشف المسافة الحقيقية بين الأصدقاء على الشبكة، لكن هذه الميزة لم تنل إعجاب الكثيرين، حتى أن الغالبية العظمى من المستخدمين لم يفعلوها أو يستخدموها مسبقًا، وهو ما جعل الشركة تقرر بتغييرها.





وكالعادة مع نسخ المزايا من سناب شات، فإن فيسبوك تريد إعادة تصميم خاصيتها لتصبح شبيهة بميزة Snap Map والتي تتيح لمستخدمي سناب شات تصفح القصص بناءً على الموقع الجغرافي من خلال البحث على الخريطة ومشاهدة التفاعلات عليها.





وبحسب موقع TechCrunch ، فإن فيسبوك ترغب بجلب المزيد من الإقبال على ميزتها السابقة من خلال التعديلات الجديدة، وذلك ليتمكن المستخدمين من التواصل بشكل أكبر.





ويمكن القول أن هذه الميزة ربما تكون ممتعة للبعض، لكنها على الجهة الأخرى لا تمثل نفس الأمر بسبب الخصوصية، لأن موقع المستخدم سيظهر على الخريطة، إلا في حال قام بإضافة المحتوى بشكل خاص ليمنع ظهوره على الخريطة.



