لهذا السبب.. "حزب الله" اللبناني لن يفتح جبهة ضد إسرائيل

أكدت مصادر مطلعة، أن حزب الله اللبناني، لن يحاول فتح جبهة ضد إسرائيل، بسبب الضائقة المالية بعد نضوب المساعدات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.

وأشارت المصادر، حسب صحيفة "الوطن" السعودية في عددها اليوم الخميس،، إلى أن أول رادع لحزب الله من أي مغامرة عسكرية، هو جدية العقوبات الأمريكية عليه، وعلى مموله إيران، والتي ستتوسع قريباً، ما جعله يمر حالياً بضائقة مالية كبرى دفعته إلى المطالبة بتوظيف عناصر مقربة منه في أجهزة الدولة اللبنانية.

أما السبب الثاني، الذي يمنع الحزب من "تسخين" جو الحرب مع إسرائيل، فهو أن البيئة الحاضنة له لم تعد كما كانت حسب المصادر، بسبب شح المساعدات الإيرانية والوضع الاقتصادي المتدهور، ورفض أحد تقبل تداعيات الحرب وكلفتها على مختلف الصعد.

ومن جهة أخرى قالت المصادر إن المواقف الإسرائيلية الحالية "مجرد استعراضات"، لأنها عاجزة عن تحمل حرب مع حزب الله لاعتبارات داخلية وإقليمية ودولية، ولأن المجتمع الدولي يرفض إذكاء خلافات تطيح بجهود التسويات في المنطقة، وتعقد الصراعات فيها.