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تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب الذي ظهرت به على غلاف ألبومها

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب الذي ظهرت به على غلاف ألبومها
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الفجر الفني
 
تألّقت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ في جلسة تصوير جديدة، وذلك من أجل الترويج لألبومها الجديد “نساي”، حيث إرتدت فستاناً أسود طويلاً، من مجموعة ​Roberto Cavalli​ لخريف وشتاء 2016، ويتميز بقماش الدانتيل، ورقبة مرتفعة وكمين طويلين، ويبلغ ثمن الفستان نحو 23,420 دولاراً أميركياً.

وتركت عبد الوهاب شعرها الطويل منسدلاً مع تمويجة بسيطة، وتزينت بماكياج ترابي منحها اللون البرونزي، وظهرت بعيون سموكي باللون الأسود مع الرموش الطويلة، وطلاء شفاه باللون النيود.

ومن المقرر أن تطرح عبد الوهاب ألبومها الجديد في 8 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وهو يوم عيد ميلادهت. وتتعاون في الألبومها مع الملحنين عمرو مصطفى، خالد عز، تامر علي، بالإضافة إلى الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، والموزع حسن الشافعي، ويكتفي زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​، بالإشراف على الألبوم.
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