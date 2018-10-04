كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي ومول فيدي بث مباشر

يستضيف فريق تشيلسي نظيره مول فيدي المجري اليوم الخميس 4-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الاوروبي.













معلومات عن المباراة:





فاز فريق نادي تشيلسي الانجليزي في الدوري الأوروبي في الجولة الاولى على نادي باوك سالونيكا اليوناني، وانتهت هذه المباراة بتسجيل فريق نادي تشيلسي هدف واحد نظيف بقدم ويليان بورخيس دا سيلفا.









بينما خسر نادي مول فيدي المجري في الدوري الاوروبي في الجولة الاولى أمام نادي باتي بوريسوف الروسي في مباراة قد انتهت بفوز النادي الروسي بهدفين نظيفين.









ويحتل تشيلسي المركز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وتعادل في أخر مبارياته أمام ليفربول بهدف لكل فريق.













ويسعى تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، عقب فشله في التأهل لبطولة دوري ابطال أوروبا.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة تشيلسي الإنجليزي ومول فيدي المجري اليوم الخميس 4-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بين سبورت الرياضية.















