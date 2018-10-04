كورة لايف مباراة ميلان وأولمبياكوس بث مباشر اليوم الخميس

في مواجهة قوية يحل فريق أولمبياكوس اليوناني والذي يتواجد ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا ضيفا على فريق ميلان الإيطالي في قلعة السان سيرو، اليوم الخميس 4-10-2018 في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للدوري الأوروبي.





معلومات عن المباراة:

ونجح ميلان في تحقيق أول فوز له بالدوري الأوروبي هذا الموسم في الجولة الأولى من منافسات هذه المجموعة، واستطاع الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة دوري أبطال أوروبا داخل إيطاليا أن يعود بنقاط الفوز من لوكسمبرج بعد أن فاز على فريق ديديلانجي بهدف دون رد في عقر داره، ليحتل الميلان أول المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

بينما تعادل فريق أوليمبياكوس اليوناني والذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا، على أرضه ووسط جماهيره في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس الإسباني في المباراة التي غابت عنها الأهداف طوال أحداثها، ليدخل الفريق اليوناني المباراة بنقطة وحيدة، وضعته في المركز الثاني مع ريال بيتيس.

وانضم أحمد حسن كوكا لقائمة الفراعنة لمباراة سوازيلاند المقبلة في تصفيات أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام بالكاميرون.

وكان ميلان قد نجح في الفوز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي على ساسولو .

موعد مباراة ميلان وأوليمبياكوس والقنوات الناقلة للقاء:

تنطلق مباراة ميلان وأولمبياكوس اليوم الخميس 4-10-2018 في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على قناة bein SPORTS HD2