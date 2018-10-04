يلا شوت بدون تقطيع | مباراة النصر والحزم بث مباشر | مشاهدة الدوري السعودي

ويسعى الهلال، حامل اللقب، والنصر لمواصلة الفوز بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، للمنافسة بقوة على لقب الدوري، حيث يحتل النصر المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة وفارق الأهداف لصالح الزعيم.

وكان النصر قد فاز في أخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

ويعيش العالمي حالة من التألق في الموسم الجديد حيث فاز في 6 لقاءات بواقع 4 في الدوري ومباراتين في البطولة العربية، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الاول المهاجم النيجيري أحمد موسى.

بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي “برصيد5 نقطة، لتمكنه في أخر مباراة له في الدوري السعودي من هزيمة فريق نادي الفيصلي بتسجيل هدفين في شباكه مقابل هدف واحد وذلك يوم الخميس 27 سبتمبر الماضي.

وتأجلت مباراة النصر، الذي يبتعد عن الهلال بفارق الأهداف، مع الحزم من يوم الخميس، إلى الجمعة؛ بسبب مشكلة فنية في إستاد الأمير فيصل بن فهد.





