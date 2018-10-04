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مقتل الابن الأصغر لـ"البغدادي" في غارة جوية روسية على سوريا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:12 ص
مقتل الابن الأصغر لـالبغدادي في غارة جوية روسية على سوريا
ابوبكر البغدادي
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قتل الابن الأصغر لأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة جوية روسية على سوريا تعود إلى يوم 22 سبتمبر الماضي.

 
ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها، عن القائد العسكري العراقى جبار المعمورى قوله، إن الابن الأصغر للبغدادي لقى حتفه فى مخبئه خلال الغارة الروسية، دون أن يعطي أى تفاصيل حول اسمه أو سنه.

وتأتى هذه المعلومات بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر لزعيم التنظيم الإرهابي فى القتال ضمن صفوف إرهابيى داعش فى سوريا.

وفى يوليو الماضى، لقى حذيفة البدرى، ابن زعيم داعش أبو بكر البغدادى، حتفه خلال القتال ضد قوات النظام والقوات الروسية بمحطة للكهرباء فى حمص بسوريا.

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