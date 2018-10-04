بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والحزم

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بطاقة مباراة النصر والحزم اليوم

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موعد مباراة النصر والحزم اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS 2 – السعودية الرياضية 2

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 19:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت السعودية





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تشكيل النصر أمام الحزم:

حراسة المرمي: برادلي جونز، خط الدفاع: سلطان الغنام - عمر هوساوي - برونو أوفيني - حمد آل منصور، خط الوسط: بيتروس - عبد العزيز الجبرين - جوليانو هيكتور، خط الهجوم: نور الدين إمرابط - عبد الرزاق حمد الله - أحمد موسى





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