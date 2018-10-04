ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة في حياته

روى ابن شقيق الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته بحادث سير غريب من نوعه.





وقال في لقاء على قناة "رؤيا" الأردنية، بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاة المصري، إنه خرج مع خطيب شقيقته الذي كان يقوم بزيارة لهم بالتزامن مع عمه، على السيارة "باص" التي تعطلت بسبب "هبوط البطارية".









وعندها حضر عمه الفنان ياسر المصري لرؤية "الباص" فقال لهما أن يقوما بدفعه من الخلف بينما هو يحاول تشغيله بطريقة التعشيق.





وبعد دفعهما لـ"الباص" انزلق في المنحدر وحاول الشاب اللحاق به ونجح في التعلق بباب السائق وقال لعمه أن يفتح الباب ويخرج من السيارة التي لايستطيع التحكم بها على المنحدر.





وأكمل الشاب الذي ما زال متأثرا بإصابته جراء الحادث، أنه استطاع القفز وهو الشيء الذي لم يفعله عمه، وبعد ذلك فقد الوعي ليستيقظ على خبر وفاة عمه بالحادث المشؤوم.