حبيب الفلسطينية جيجي حديد يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فضيحة جنسية هزت هوليوود بطلها الفنان ​زين مالك​ الذي صدمته قصته المتابعين والصحافة، حيث كشفت خبيرة التدليك التي كان يتعامل معها زين بأنّها تلقّت ذات يوم طلباً بإجراء جلسة تدليك لأحد المشاهير، لتتفاجأ عند وصولها إلى منزل الشخصية الشهيرة بأنّه زين مالك.





وبعد أن أجرت له جلسة تدليك دامت مدتها 3 ساعات، بدأ زين يمسك بيدها ويُغازلها، ولم تمنع إنريكا نفسها منه، بل تبادلا أرقام هواتف بعضهما البعض، وأصبحا يتبادلان الصور الجريئة، بل ويُقيمان العلاقة، بحسب وكالات عالمية.



