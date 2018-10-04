بهذه المناسبة حلا نورة تهنئ صديقها حمد القطان

هنأت الفنانة حلا نورة عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، صديقها الفنان حمد القطان على أغنيته الجديدة “مسافة السكة”، التي طرحها يوم أمس.





وأبدت “حلا” إعجابها الشديد بالأغنية، قائلة: “توني، سمعت أغنية (مسافة السكة) للمطرب الراقي وصديق الكلاس صديق الطفولة وأحلى صوت بالوجود حمد القطان، وألف مبروك على أغنيته الحلوة، والفيديو كليب يجنن وفرحانة جدا لنجاحاتك يا حمد، برافو ومنها للأعلى وإلى الأمام دائما”.



