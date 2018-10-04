رانيا يوسف: بعد طلاقي استعدت جمالي وأقبلت على الحياة

تعرضت الفنانة رانيا يوسف للعديد من الانتقادات بعد انتشار فيديو لها أثناء قضائها إجازتها الصيفية بالعاصمة الفرنسية باريس والذي كانت ترقص فيه في أحد الملاهي الليلية بباريس.





وصرحت رانيا أثناء استضافتها في برنامج "عرب وود" أنها لم تنزعج من اهتمام الجمهور وتعليقه على الفيديو بل على العكس اعتبرته شيئاً لطيفاً، بحسب مجلة "سيدتي".





وأكدت أنها نشرت الفيديو بنفسها ولم تفكر في حذفه كما أنها لم تكن ترقص كما قال البعض إنما كانت تتمايل مع الموسيقى.





كما تحدثت عن طلاقها من رجل الأعمال طارق عزب بعد زواج دام 6 سنوات وأكدت أنها أفضل حالاً بعد الانفصال فقد استعادت بريقها وتألقها وإقبالها على الحياة، وقالت بالنص: "أنا أيضاً ملاحظة أنني أصبحت أكثر حلاوة وبريقاً".





وأضافت:"غالباً الرجال يطفئوننا بسبب المشاكل والهم والمسؤوليات التي عادة ما تكون فوق أكتافنا بشكل مبالغ فيه سواء مسؤولية البيت أو الأولاد وخلافه".





وأشارت:" أعتقد أن النساء بعد الطلاق يتمكّن من رؤية الحياة بشكل مختلف".





كما وجهت رانيا نصيحتها للمرأة قائلة: "احذري من استغلالك عاطفياً لأنه أسوأ بكثير من الاستغلال المادي. لو شعرتي للحظة أنك طوال الوقت تتنازلين وتفعلين أمورا لا تحبينها لابد أن ترحلي فورا."