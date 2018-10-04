كورة ستار مشاهدة مباراة أرسنال وكارباكا اجدام بث مباشر اليوم في الدوري الاوروبي

يتطلع آرسنال لتحقيق الفوز الثامن على التوالي في مبارياته الرسمية هذا الموسم، عندما يقطع أطول رحلة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية حيث يسافر الفريق لمسافة 4600 كيلومتر إلى باكو، عاصمة أذربيجان لمواجهة كاراباكا أجدام.



معلومات عن المباراة:





يعيش فريق أرسنال حالة من الاستقرار بعدما نجح في تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات له، وينتظر المدفعجية أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق كاراباخ، حيث يواجه فريق أرسنال في المباراة الأولى مضيفه فريق فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق أرسنال ضيفه فريق ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق أرسنال مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق أرسنال وبين مضيفه فريق كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويحتل فريق أرسنال في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقططة، بينما يتصدر فريق كاراباخ دوري أذربيجان برصيد 16 نقطة.













التشكيل المتوقع:





ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق أرسنال كالتالي:





لينو في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع هيكتور بيليرين وشكودران موستافي وروب هولدينغ و ناتشو مونريال وفي الوسط محمد النني وأرون رامسي و مسعود أوزيل و جويل ايوبي وفي الهجوم بيير إيميريك أوباميانغ و ألكسندر لاكازيت.







