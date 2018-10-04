عامل بالدقهلية يذبح زوجته أمام أبنائه ويشعل النار في نفسه

قام عامل بذبح زوجته أمام أطفاله في قرية كفر النصر بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، و أشعل النار في نفسه بعد أن سكب بنزينًا على ملابسه، وذلك بعدما رفض أقاربه استقباله واختباءه لديهم.





تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ميت غمر، يفيد بورود بلاغ بإشعال عامل النار في نفسه، ونقله إلي مستشفى ميت غمر المركزي في حالة خطرة.





وانتقلت رجال مباحث القسم إلي مكان الواقعة، وتبين أن العامل صادر أمر بضبطه وإحضاره في قضية ذبح زوجته أمام أطفاله يوم الأحد الماضي، وعندما حاول الاختباء لدي أقاربه في بندر ميت غمر من مطاردة الشرطة له، رفضوا دخوله البيت فأشعل النار في نفسه.





وبسؤال أقاربه، في محضر الشرطة، أكدوا أنه يدعي "هاني س ع"، 38 عامًا، عامل، وأنه متهم في قتل زوجته "سحر ر"، 35 عامًا، ربة منزل، بعد أن قتلها أمام أطفاله، وبسؤال أبنائه، أكدوا أن والدهم تشاجر مع أمهم لرفضها بيع البيت المقيمين فيه، وامسك والدهم بآلة حادة وضربها بها وهرب من المنزل وتركها غارقة في دمائها.





فيما حضر الأهالي الذين سمعوا أصوات استغاثات من داخل المنزل وهرعوا إلي داخل البيت فوجدوا الأطفال في حالة رعب والأم غارقة في دمائها، وحاولوا إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فأبلغوا الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.



