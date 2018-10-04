يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال وكارباكا اجدام بث مباشر

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بطاقة مباراة ارسنال وكارباكا اجدام اليوم

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موعد مباراة ارسنال وكارباكا اجدام اليوم

البطولة : الدوري الاوروبي (يوربا ليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 18:55 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19:55 مساءًا بتوقيت السعودية





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تشكيل ارسنال أمام نيوكاسل:-

حراسة المرمى: تشيك، الدفاع: مونريال - سوكراتيس - موستافى – بيلرين، الوسط: تشاكا - قندوزى - رامزى – أوزيل، الهجوم: اوباميانج – ولاكازيت





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