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دوري بلس HD | مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | Dawri Plus

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
دوري بلس HD | مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | Dawri Plus
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وينتظر أن يعود بيتروس لمكانه في وسط النصر، خلال مباراته أمام الحزم، الخميس ، ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

معلومات عن المباراة:

 

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، للمنافسة بقوة على لقب الدوري، حيث يحتل النصر المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة وفارق الأهداف لصالح الزعيم.

 

 

 

وكان النصر قد فاز في أخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

 

 

 

ويعيش العالمي حالة من التألق في الموسم الجديد حيث فاز في 6 لقاءات بواقع 4 في الدوري ومباراتين في البطولة العربية، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الاول المهاجم النيجيري أحمد موسى.

 

 

 

بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي “برصيد5 نقطة، لتمكنه في أخر مباراة له في الدوري السعودي من هزيمة فريق نادي الفيصلي بتسجيل هدفين في شباكه مقابل هدف واحد وذلك يوم الخميس 27 سبتمبر الماضي.


 وغاب اللاعب البرازيلي عن انتصاري "العالمي" على التعاون (1-0) في الدوري، والجزيرة الإماراتي (4-1) في كأس زايد للأندية الأبطال.

 

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