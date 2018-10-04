قطع المياه عن نصر النوبة وكوم أمبو غدًا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن مناطق قرى ومدينة نصر النوبة وقرى غرب كوم أمبو، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم التالى السبت، وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وإصلاح خط مياه قطر 800 بوصة بمحطة فطيرة.



