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قطع المياه عن نصر النوبة وكوم أمبو غدًا الجمعة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:37 ص
قطع المياه عن نصر النوبة وكوم أمبو غدًا الجمعة
قطع مياه - ارشيفية
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فتح الله رضوان
 
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن مناطق قرى ومدينة نصر النوبة وقرى غرب كوم أمبو، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم التالى السبت، وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وإصلاح خط مياه قطر 800 بوصة بمحطة فطيرة.

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والإتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.
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