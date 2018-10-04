موعد مباراة النصر والحزم بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 63.3803% إسلام عيسى 7.0206% طاهر محمد طاهر 1.7335% محمود علاء 7.8223% يوسف أوباما 6.2405% أحمد فتحي 10.0108% عامر عامر 1.0401% لاعب آخر 2.75190000000001%