موعد مباراة النصر والحزم بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:27 صأحمد عصام
يلتقي يوم الخميس، فريقي النصر والحزم، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
ويسعي نادي النصر السعودي، في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الحزم في تحقيق مركز جيد.
وسيتم إذاعة مباراة النصر والحزم مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.
كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.
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