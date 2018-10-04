وزير التعليم: البحرين ترغب في المشاركة بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة



وأضاف "شوقي"، في تصريحات نقلتها قناة الحياة الفضائية، أن مملكة البحرين لها تاريخ طويل في العمل على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وهم مهتمون بشكل كبير بالقوانين المصرية في هذا الصدد.



ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك معلمين مصريين كثيرين في البحرين، ويقدمون المساعدة في كل شيء، وفي المناهج، كما أنهم يرغبون في المشاركة في بنك المعرفة المصري.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مملكة البحرين ترغب في الاشتراك بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإنشائه.