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موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:43 ص
موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

يستعد فريق النصر السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الحزم، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين. 

وتقام مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الخميس 4 أكتوبر، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وسيتم إذاعة مباراة النصر والحزم مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

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