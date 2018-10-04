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رئيس شعبة الملابس: الأوروبيون أشادوا بالبنية التحتية في مصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
رئيس شعبة الملابس: الأوروبيون أشادوا بالبنية التحتية في مصر
محمد عبد السلام
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نعيم يوسف
 
قال محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة: "شبكة الطرق التي تم إنشاؤها مؤخرًا عملت طفرة في قطاع الصناعة".

وأضاف "عبدالسلام"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، أنهم في أوروبا يشيدون بالبنية التحتية في مصر، ويؤكدون أنها شرايين الاقتصاد.

وأشار إلى أن شبكة الطرق ساعدت في الاستثمار في القرى، وبناء مصانع فيها، لافتا إلى أنه يستطيع حاليا الوصول إلى مصنع خاص به في الشرقية خلال 40 دقيقة حاليا بدلا من 3 ساعات.
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