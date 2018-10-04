ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كوليبالي: الفوز على ليفربول منحنا الثقة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:11 ص
كوليبالي: الفوز على ليفربول منحنا الثقة
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
صرح خاليدو كوليبالي بأن الفوز على نابولي بدوري أبطال أوروبا على ليفربول سيمنحهم التطلع إلى المستقبل بثقة أكبر.

نابولي هو الفريق الوحيد في مجموعته الذي لم يهزم بعد تعادله بدون أهداف مع النجم الأحمر وانتزاع لورينزو أنسيني الفوز المتأخر في الدقائق الأخيرة.

وقال كوليبالي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا : "بدأنا الموسم بشكل جيد وأردنا تقديم رد قوي الليلة وهو ما أعتقد أننا فعلناه. نثق بالمستقبل ونتطلع إلى المستقبل بثقة أكبر".

وكان كارلو أنشيلوتي قد صرح أن نابولي لا يؤمن بعد بقدراته الحقيقية، وعلق كوليبالي قائلاً : "المدرب على حق يجب علينا أن نؤمن بأنفسنا حيث أن لدينا فريق جيد والعديد من اللاعبين الموهوبين أيضا".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 6:00:02 AM