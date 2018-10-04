كوليبالي: الفوز على ليفربول منحنا الثقة

صرح خاليدو كوليبالي بأن الفوز على نابولي بدوري أبطال أوروبا على ليفربول سيمنحهم التطلع إلى المستقبل بثقة أكبر.





نابولي هو الفريق الوحيد في مجموعته الذي لم يهزم بعد تعادله بدون أهداف مع النجم الأحمر وانتزاع لورينزو أنسيني الفوز المتأخر في الدقائق الأخيرة.





وقال كوليبالي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا : "بدأنا الموسم بشكل جيد وأردنا تقديم رد قوي الليلة وهو ما أعتقد أننا فعلناه. نثق بالمستقبل ونتطلع إلى المستقبل بثقة أكبر".





وكان كارلو أنشيلوتي قد صرح أن نابولي لا يؤمن بعد بقدراته الحقيقية، وعلق كوليبالي قائلاً : "المدرب على حق يجب علينا أن نؤمن بأنفسنا حيث أن لدينا فريق جيد والعديد من اللاعبين الموهوبين أيضا".



