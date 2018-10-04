السبت المقبل انطلاق بطولة الكرة الطائرة بنظام جديد والترجي و الصفاقسي في الافتتاحية

تفتتح يوم السبت المقبلّ البطولة الوطنية للكرة الطائرة موسم 2018-2019 باجراء مباريات الجولة الافتتاحية . وستكون مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي قمة الجولة الاولى من البطولة .





ويذكر ان بطولة الموسم الجديد ستقام على مرحلتين بنظام جديد سيقع اعتماده بمشاركة 12 فريقا . وتقام البطولة في مرحلة اولى ضمن مجموعة واحدة تضم 12 فريقا تتقابل ذهابا و إيابا فيما بينها في مجموع 22 مقابلة على أن تترشح الفرق أصحاب المراتب الست الأولى إلى مجموعة التتويج لتتنافس ذهابا و يابا من أجل تحديد الفائز بلقب البطولة .





وستضم مجموعة تفادي النزول الفرق أصحاب المراتب من 7 الى 12 في المرحلة الأولى و تتنافس هي الاخرى فيما بينها ذهابا و إيابا لتفادي النزول (الفريق الحاصل على المرتبة 6 في اعقاب المرحلة الثانية يغادر القسم الوطني في حين أنّ الفريق المتحصّل على المرتبة 5 يخوض مرحلة ال"باراج "مع ثاني بطولة القسم الوطني ب ذهابا و إيابا و الفائز يضمن مقعدا بالوطني أ).





ويشار الى أنه سيقع اعتماد نقاط الحوافز في المرحلة الثانية (نقطتان لصاحب المركز الأوّل و السابع و نقطة للثاني و الثامن من ترتيب المرحلة الاولى).

وفي ما يلي برنامج الجولة الافتتاحية للبطولة.

قاعة الزواوي

س 17/ الترجي الرياضي التونسي - النادي الصفاقسي

قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد

س 16/ السعيدية الرياضية - الاولمبي القليبي

قاعة برج لوزير -سكرة

س17/ نادي تونس الجوية - اتحاد قرطاج

القاعة الاولمبية بسوسة

س16/ النجم الساحلي - مولودية بوسالم

قاعة البجاوي ( صفاقس)

س16/ اتحاد النقل بصفاقس - مستقبل المرسى

س18/ جمعية البريد بصفاقس - نادي حمام الانف

ويشار الى ان أبرز مواعيد الرزنامة العامّة لبطولة الموسم الجديد ستكون كالاتي حسب ما كانت اعلنته الجامعة التونسية للكرة الطائرة.

-المرحلة الأولى : تنطلق يوم السبت 6 أكتوبر 2018

- الكأس الممتازة يوم السبت 27 أكتوبر 2018

-المرحلة الثانية : منافسات مجموعة التتويج تنطلق يوم الاربعاء 6 فيفري 2019 و منافسات مجموعة تفادي -النزول تنطلق يوم السبت 9 فيفري 2019.

اما مواعيد مسابقة الكأس فستكون كالاتي /

- السبت 16 فيفري 2019 : الدور السادس عشر

- السبت 23 فيفري 2019 : الدور ثمن النهائي

- الاربعاء 17 مارس 2019 : الدور ربع النهائي

- السبت 4 ماي 2019 :الدور نصف النهائي

- السبت 18 ماي 2019 : الدور النهائي

(وات)