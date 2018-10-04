سيدي بوزيد: اتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من فيروس حمى غرب النيل

أكد كاهية مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد حامد خليفي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من فيروس حمى غرب النيل، بعد التأكد من تسجيل حالة اصابة واحدة لطفل تماثل للشفاء على اثر ايوائه بأحد المستشفيات بولاية سوسة.





وبين الخليفي ان إدارة حفظ الصحة وبالتعاون مع الفلاحة والتطهير والبلديات "حرصت على اخذ عينات لعدد من أنواع الطيور والبعوض وتحليلها والتثبت في أماكن ركود مياه الامطار بالإضافة الى جهر الاودية وردم المستنقعات وتسريه البالوعات ومداواة البرك".





واكد انه "لا توجد حاليا بولاية سيدي بوزيد اية مؤشرات لحالات إصابة بالفيروس، خاصة وان الجهة ليست منطقة عبور للطيور المهاجرة والتي تعتبر الناقل الرئيسي لهذا المرض"، وأوصى المواطنين "باتخاذ العديد من الإجراءات على غرار تجنب المياه الراكدة واخذ الاحتياطات عند استعمال المبيدات للحد من تأثيراتها المضرة بالبيئة والمحيط وتركيز ناموسيات بفتحات المنازل واستعمال مواد منفرة للبعوض".