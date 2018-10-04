قابس: الاشتباه في اصابة 5 اشخاص بحمى غرب النيل غادر 4 منهم المستشفى

افاد المدير الجهوي للصحة بقابس رياض الشاوش في تصريح أدلى به لمراسل (وات) بالجهة انه تم الاشتباه في اصابة 5 اشخاص بفيروس حمى غرب النيل، تلقى 4 منهم العلاج وغادروا المستشفى الجهوي بقابس، فيما ما زال المصاب الخامس محل متابعة وسيغادر المستشفى في الأيام القادمة.





واضاف ذات المسؤول ان "الادارة الجهوية للصحة في انتظار نتائج التحاليل التي تم إجراؤها على كافة الحالات، للتأكد من إصابتها بالمرض من عدمه".





وبين الشاوش ان "الوضع الوبائي لمرض حمى غرب النيل بولاية قابس مطمئن ولا يوجد ما يدعو للقلق"، واشار الى وجود "لجنة يقظة صحية تتابع الوضع بشكل لصيق".





وذكر بالماسبة انه "تم خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء بإشراف والي قابس منجي ثامر وحضرتها مختلف المصالح الصحية والجهوية المعنية ورؤساء البلديات، اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التوقي من هذا المرض، من ذلك ضخ المياه الراكدة بعيدا عن التجمعات السكنية، ومواصلة مجهود تنظيف الأودية والنشعيات ومداواة الحشرات".