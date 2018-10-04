مجلس القضاء العدلي يعاين شغور منصب رئيس محكمة التعقيب ويفتح باب الترشحات لهذه الخطة

إجتمع مجلس القضاء العدلي، أمس الثلاثاء، وعاين شغور منصب رئيس محكمة التعقيب وذلك على إثر بلوغ الرئيس الأول لهذه المحكمة، الهادي القديري، سن التقاعد، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عماد الخصخوصي، عضو المجلس والناطق باسمه.





وأضاف المصدر في تصريحه أن مجلس القضاء العدلي قرر فتح باب الترشحات لهذه الخطة أمام القضاة، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية 12 أكتوبر 2018.





وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد طالب في بيان أصدره يوم 29 سبتمبر 2018، مجلس القضاء العدلي، بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول والتناظر بخصوصه، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية.