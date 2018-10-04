تركيز ادارة جهوية للملكية العقارية بزغوان في موفى الثلاثي الأول من سنة 2019

أفاد حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، بأنه سيتم تركيز إدارة جهوية للملكية العقارية في ولاية زغوان في موفى شهر مارس 2019، موضحا أن الإدارة اقتنت بناية لجنة تنسيق التجمع المنحل بزغوان بقيمة 755 ألف دينار، وذلك بمقتضى اتفاق مع لجنة تصفية أملاك الحزب المذكور.





وأضاف حافظ الملكية العقارية، في تصريح لمراسل (وات) بزغوان، أنه سيتم الإعلان قريبا عن طلب العروض لتهيئة وتوسعة البناية وفق مواصفات فنية تتناسب مع نوعية وطبيعة العمل بالإدارة الجهوية، مشيرا إلى أن كلفة الأشغال قدرت بحوالي 860 ألف دينارا، وقدرت مدتها بـ 60 يوما من تاريخ انطلاقها.





وأكد أنه سيتم في نهاية شهر ديسمبر المقبل تجهيز الإدارة الجديدة، وتأثيثها، ونقل الرسوم العقارية، والملفات الراجعة بالنظر لولاية زغوان، من الادارة الجهوية ببن عروس، إلى جانب الإعداد المسبق لتركيز الإطار الإداري سواء بنقلة بعض المسيرين والأعوان أو عن طريق الانتدابات.