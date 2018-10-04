إيكاردي يتحدث عن الفوز على آيندهوفن

أعرب ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان عن سعادته بالمساعدة في الدفاع بالإضافة إلى تسجيل هدف الفوز حيث فاز إنتر على آيندهوفن 2-1 في دوري أبطال أوروبا.





وكانت هذه الريمونتادا الثانية على التوالي في المنافسة بعد نتيجة مماثلة ضد توتنهام ومرة أخرى سجل إيكاردي هدف الفوز.





وقال إيكاردي في تصريحات لشبكة Sky Sport Italia : "أحاول أن أبذل قصارى جهدي للفريق وللمساعدة في أي لحظة".





واختتم إيكاردي تصريحاته قائلاً : "كنا نعلم أنه كان علينا أن ندافع في الدقائق الأخيرة لأنهم أقوياء في تصويب الكرة داخل منطقة الجزاء وخلق بعض الفرص".