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إيكاردي يتحدث عن الفوز على آيندهوفن

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
إيكاردي يتحدث عن الفوز على آيندهوفن
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ريهام عبد المحسن
 
أعرب ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان عن سعادته بالمساعدة في الدفاع بالإضافة إلى تسجيل هدف الفوز حيث فاز إنتر على آيندهوفن 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه الريمونتادا الثانية على التوالي في المنافسة بعد نتيجة مماثلة ضد توتنهام ومرة أخرى سجل إيكاردي هدف الفوز.

وقال إيكاردي في تصريحات لشبكة Sky Sport Italia : "أحاول أن أبذل قصارى جهدي للفريق وللمساعدة في أي لحظة".

واختتم إيكاردي تصريحاته قائلاً : "كنا نعلم أنه كان علينا أن ندافع في الدقائق الأخيرة لأنهم أقوياء في تصويب الكرة داخل منطقة الجزاء وخلق بعض الفرص".
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