تونس تحتضن قريبا اكثر من 800 مسؤول وخبير افريقي وعربي في متتدي اقليمي حول التغيرات المناخية

يشارك 800 مسؤول وخبير من بينهم وزراء معتمدون وممثلون عن المجتمع المدني من افريقيا والدول العربية في المنتدى العربي الافريقي الذي سينعقد بتونس من 9 الى 13 أكتوبر 2018 .





وينعقد المنتدى الذي تنظمه الحكومة التونسية بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي تحت شعار "نحو تنمية مستدامة مطلعة على مخاطر الكوارث وشاملة للجميع ".





وتواجه القارة الافريقية والمنطقة العربية تحديات تتعلق بالتغيرات المناخية مما خلف العديد من الظواهر الطبيعية من بينها ارتفاع وتيرة الفيضانات واتساع دائرة التصحر وتملح التربة وتحتاج هذه المظاهر الى رؤية تشاركية تتخطي الحدود الاقليمية.