أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين برلماني تونس وجيبوتي

تمحور اللقاء الذي جمع أمس الإربعاء بقصر باردو، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب باسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتنسيق المواقف بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني بجمهورية جيبوتي، بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا.





وأكد رئيس المجلس، خلال لقائه الرئيس الجيبوتي والوفد المرافق له، الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، ولاسيما في قطاعات التربية والتكوين المهني والصحّة والإسكان، مبرزا أهمية استثمار الموقع الجغرافي المتميّز لكلا البلدين، وتوظيفه لتحقيق الأهداف المرجوّة خاصة في المجال التجاري، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.





من جهته، عبّر رئيس جمهورية جيبوتي، عن تقديره لما حقّقته تونس من نجاح في انتقالها الديمقراطي، وعن ارتياحه للدفع الذي ما فتئت تشهده علاقات التعاون الثنائي، مذكرا بوقوف تونس الى جانب جمهورية جيبوتي بعد الاستقلال، وبما قدّمته من دعم خاصة على مستوى تدريس اللغة العربية.





وقد حضر اللقاء نائبا رئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل وأعضاء مكتب المجلس.