التونسي الحبيب بن رمضان مدربا جديدا لنادي نجران السعودي

اعلن نادي نجران السعودي على صفحته الرسمية على موقع تويتر عن تعاقده مع المدرب التونسي الحبيب بن رمضان للاشراف على فريق اكابر كرة القدم.





ويحتل نادي نجران المنتمي الى الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم المركز الخامس عشر ب6 نقاط من 5 مباريات.





ويضم نادي نجران في صفوفه لاعبين تونسيين هما حارس المرمى وسيم نوارة والمدافع مهدي الرصايصي.

تجدر الاشارة الى الحبيب بن رمضان سبق له ان تولى تدريب عدد من الاندية السعودية من بينها الباطن والفيحاء والحزم.