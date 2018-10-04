دراسة تفيد بأنّ حوالي 107 الاف مواطن شغل شاغرة في تونس مقابل 638 الف عاطل عن العمل

بلغ عدد مواطن الشغل الشاغرة في تونس في سنة 2018 حوالي 107465 موطن شغل وهو ما يثير الاستغراب خاصة وان البلاد تعد638 عاطلا عن العمل، وفقا نتائج التقرير الوطني حول التشغيل الذي انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية".





وبلغت نسبة البطالة على المستوى الوطني خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، 4ر15 بالمائة.

وكشفت هذه النتائج خللا خطيرا على مستوى سوق الشغل واشكالا في ما يتعلق بالتدريب ومهارات الشباب الذين يرغبون في الوصول إلى أول وظيفة.





واستند هذا التقرير، الذي نشره المعهد موفى شهر سبتمبر المنقضي، إلى عينة من 1000 شركة تونسية (كل الاختصاصات)، تشغل حوالي 20 شخص وأكثر. ويهدف الى تحليل سوق الشغل في تونس، من خلال طلبات الشغل من قبل الشركات وعروض الشغل من قبل 13500 من خريجي التعليم العالي الذين تحصلوا على شهاداتهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2017.





وتتوزع مواطن الشغل الشاغرة حاليا بين قطاعات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (26596 وظيفة) والتجارة (10463)، والصناعات الغذائية والمشروبات (9088) والأنشطة المتعلقة بخدمات الادارة والمساندة (8960) وتصنيع المنتوجات الاعلامية والإلكترونية والكهربائية (8838).





وتتصدر ولايات تونس (30124) وسوسة (21281) وبنزرت (14509) وأريانة (7875) والقيروان (7107) وصفاقس (5910) والمنستير (5637) وجندوبة (5004) قائمة مواطن الشغل الشاغرة في حين تاتي ولايات تطاوين (138) ومدنين (59) وقابس (18) وسليانة (16) وقبلي (11)في أدنى الترتيب.





ويقدر المعدل ??الوطني للانتظار للاندماج الأول في سوق الشغل 4ر31 شهرا و2ر86 بالمائة من عمليات دمج خريجي التعليم العالي تتم بين سنة و 4 سنوات.





وفي ما يتعلق بفترات الانتظار حسب المهنة، قبل الحصول على وظيفة، فان مدة الانتظار بالنسبة الى العملة من غير حاملي الشهادات في قطاع البناء والأشغال العامة والاسفلت والخرسانة والاستخراج، تصل الى 58 شهرا و56 شهرا بالنسبة الى عمال المطاعم و56 شهرا بالنسبة الى الأطباء وما شابه و21 شهرا بالنسبة الى اعوان خدمات الحماية والأمن و19 شهرا بالنسبة للملحقين التجاريين..





في المقابل ابرز التقرير مواطن الشغل المهددة بالاضمحلال في العامين المقبلين على غرار الاطار المديري (15311 وظيفة) والملحقين التجاريين والمهندسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10184) والموظف الإداري والمحاسبة والمالية (2742 وظيفة).





وبخصوص اصحاب الشهادات العليا، فانهم يتحصلون على اول وظيفة عبر المناظرات (23 بالمائة) وعن طريق الأقارب والأصدقاء (21 بالمائة) ومنصات العمل (13 بالمائة) والإعلانات (11 بالمائة) ومكاتب الانتداب (8 بالمائة) والترشح التلقائي (7 بالمائة) ومكتب الشغل (7 بالمائة) ووسائل أخرى (5 بالمائة).





وعادة يبحث اصحاب الشهائد العليا عن عمل عبر شبكات التواصل الاجتماعي (17بالمائة) ومنصات العمل (15بالمائة) والإعلانات (15بالمائة) ومكاتب التشغيل (14بالمائة) والمناظرات (12بالمائة )